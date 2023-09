Augsburg

Wenn der Lärm an Spielplätzen zum Ärgernis wird

Auch im Stadtpark im Bärenkeller wird es am Spielplatz immer wieder laut. Einzelne Anwohner sind genervt.

Plus Stadt Augsburg und Polizei sind täglich mit Beschwerden über Ruhestörungen konfrontiert. Spielende Kinder in Wohngebieten genießen aber besonderen Schutz.

Von Michael Hörmann

Augsburg erlebt einen heißen Sommer – mit allen Sonnen- und Schattenseiten: Die Menschen sitzen im Freien, feiern, hören Musik und haben Spaß. Manche Privatparty im Grünen und in Wohngebieten dauert teils bis tief in die Nacht, und natürlich kann es dabei auch laut werden. Immer wieder wird in solchen Fällen die Polizei gerufen, doch es muss sich nicht unbedingt um Partys handeln. Auch laute Kinder und Jugendliche auf Spielplätzen sind für Anwohner immer wieder ein Problem. Stadt und Polizei haben zu diesem Thema eine klare Meinung.

Beispiel eins. In der Wohnanlage Klein-Venedig lärmen gegen 19.30 Uhr zehn Kinder neben einem Spielplatz. Sie radeln im Kreis und kreischen. Ein Mann im angrenzenden Wohnblock brüllt: "Geht endlich nach Hause. Ich will auch mal meine Ruhe haben." Eltern der spielenden Kinder sind nicht zu sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Mann über Lärm nach 19 Uhr beklagt – eine Zeit, zu der es eigentlich schon ruhig sein sollte, wie ein Schild informiert: Um 19 Uhr solle Schluss am Spielplatz sein, ist zu lesen.

