Augsburg

„Wenn der Süchtigentreff aufmacht, mache ich zu“: Ein Platz mit ungewisser Zukunft

Der Friedensplatz war einst eine unansehnliche Brachfläche. Heute ist er ein beliebter Treffpunkt im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Doch viele hier fürchten um ihr kleines Idyll.
Von Stefanie Schoene
|
    • |
    • |
    • |
    Treffpunkt Friedensplatz: Das Areal an der Donauwörther Straße ist bei Anwohner und vor allem bei Kindern sehr beliebt.
    Treffpunkt Friedensplatz: Das Areal an der Donauwörther Straße ist bei Anwohner und vor allem bei Kindern sehr beliebt. Foto: Stefanie Schoene

    Die Donauwörther Straße in Augsburg ist an keiner Stelle ein Paradies. Wenig Platz, viele Autos, kaum Grün. Doch seit ein paar Jahren öffnet sich gleich am Anfang des viel befahrenen Asphaltbandes der Blick auf einen überraschend hellen, aufgeräumten und einladenden Ort: den Friedensplatz. Ein paar Mädchen und Jungen kicken an diesem sonnigen Sonntagnachmittag ihren Fußball auf dem freundlichen Pflaster zwischen St. Johannes, St. Joseph und dem Diözesanarchiv hin und her. Eine düstere Brache war hier früher, namen- und trostlos, erklärt der Augsburger Landschaftsarchitekt Moritz Eschenlohr.

    Franz Wagner

    Komisch, irgendwie ist jeder dagegen und trotzdem wird die Sache durchgezogen. Die Stadt sollte sich besser um den Haller-Platz und die dort ansässige Klientel kümmern und dort sinnvoll investieren anstatt einen zusätzlichen Brennpunkt in Oberhausen aufzumachen!!!

