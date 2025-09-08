„Wenn der Süchtigentreff aufmacht, mache ich zu“: Ein Platz mit ungewisser Zukunft

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Komisch, irgendwie ist jeder dagegen und trotzdem wird die Sache durchgezogen. Die Stadt sollte sich besser um den Haller-Platz und die dort ansässige Klientel kümmern und dort sinnvoll investieren anstatt einen zusätzlichen Brennpunkt in Oberhausen aufzumachen!!!

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden