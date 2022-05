Augsburg

19:00 Uhr

Wer beerbt Rolf Settelmeier als Chef der Stadtsparkasse?

Sparkassen-Chef Rolf Settelmeier geht im Juni 2023 in den Ruhestand.

Plus Der Vorstandsvorsitzende der Augsburger Stadtsparkasse geht im Juni 2023 in den Ruhestand. Das Institut treibt das Bewerbungsverfahren voran.

Von Michael Hörmann

Er ist das Gesicht der Stadtsparkasse Augsburg: Seit dem Jahr 2008 steht Rolf Settelmeier an der Spitze des Kreditinstituts. Im Juni 2023 endet die Tätigkeit von ihm. Settelmeier, 63, verabschiedet sich in den Ruhestand. Das Rennen um die Nachfolge nimmt an Fahrt auf. Das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen.

