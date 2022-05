Wer tritt die Nachfolge von Baureferent Gerd Merkle an?

Plus Augsburgs Baureferent Gerd Merkle hört im April 2023 auf. Das Bewerbungsverfahren läuft. Es gibt einen überschaubaren Kreis an Kandidatinnen und Kandidaten.

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle steht gegenwärtig im Blickfeld der Öffentlichkeit. Es geht um die von ihm geleisteten 4500 Überstunden, die er vor seiner Zeit als Referent angehäuft hatte. Der CSU-Politiker nimmt für sich in Anspruch, einen Betrag von mehr als 200.000 Euro ausbezahlt zu bekommen für die dort geleistete Mehrarbeit. Die Stadträte haben zugestimmt, lassen den Fall aber gegenwärtig von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, der Regierung von Schwaben, prüfen. Wann dieses Ergebnis feststeht, ist offen. Unumstößlich ist dagegen, dass Merkle zum 30. April 2023 ausscheidet. Das Rennen um seine Nachfolge ist eröffnet. Es gibt ein erstes Zwischenergebnis.