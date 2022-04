Wer wird Marktamtsleiter? Es gibt einen heißen Kandidaten

Die Stadt Augsburg will die Stelle des Marktamtsleiters, die zweimal ausgeschrieben war, nun rasch besetzen. Der Name der Führungsperson bleibt noch unter Verschluss.

Was sich auf dem Augsburger Stadtmarkt tut, bewegt die Menschen. Derzeit sind es einige Leerstände, die der Stadt Augsburg zu schaffen machen. Nachmieter von drei Metzgerei-Ständen und einem Gemüsestand werden gesucht. Mit Bewerbern würden Gesprächen geführt, sagte zuletzt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Gesucht wird seit Längerem auch eine neue Führungsperson. Es geht um die Stelle des städtischen Marktamtsleiters. Sie musste zweimal ausgeschrieben werden. Nun steht eine Entscheidung an. Wer es wird, dazu will sich die Stadt nicht weiter äußern.

Für diesen leer stehenden Stand in der Gemüsegasse wird ein Nachmieter gesucht. Foto: Michael Hörmann

Nach Informationen unserer Redaktion gibt es einen heißen Kandidaten. Der Mann arbeitet seit vielen Jahren für die Stadt und war in unterschiedlichen Funktionen tätig. Es handelt sich um Wolfgang Färber, der unter anderem die Messe Augsburg kommissarisch geleitet hatte. Im Schulverwaltungsamt ist er gegenwärtig tätig.

Stadt Augsburg verweist auf den Datenschutz

Ordnungsreferent Frank Pintsch sagt auf Anfrage: "Nachdem das Stellenbesetzungsverfahren noch nicht final abgeschlossen ist, kann aus Personaldatenschutzgründen keine Auskunft gegeben werden." Es sei beabsichtigt, dem Stadtrat in der bevorstehenden April-Sitzung einen Besetzungsvorschlag zur Entscheidung vorzulegen. Das Stellenbesetzungsverfahren werde dann wohl Mitte Mai abgeschlossen sein.

Stadtmarkt in Augsburg: Werner Kaufmann ging in die Altersteilzeit

Die Stelle des Marktamtschefs ist seit Herbst 2021 unbesetzt. Der langjährige Leiter Werner Kaufmann hatte sich in die Altersteilzeit verabschiedet. Kommissarisch wird das Amt von Roland Bader geführt. Eine erste Ausschreibung brachte keinen Erfolg. Hübschle sagte dazu: "Wir haben bei der ersten Ausschreibung festgestellt, dass das Anforderungsprofil aufgrund der aktuell anstehenden vielfältigen Aufgaben entsprechend erweitert werden musste."

