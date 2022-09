Augsburg

vor 1 Min.

Werden Tagesmütter für manche unbezahlbar? Die Stadt Augsburg reagiert

Plus Ab Januar sollten die Gebühren für die Kinderbetreuung bei einer Tagesmutter stark steigen. Weil betroffene Eltern sich wehren, rudert die Stadt Augsburg nun zurück.

Von Miriam Zissler

Andrea Peter ist erschüttert. Ihre Tochter will wieder arbeiten gehen, dafür soll ihre zweijährige Enkeltochter von einer Tagesmutter betreut werden. Doch weil ab Januar die Gebühren dafür in Augsburg massiv angehoben werden sollen, steht das auf der Kippe. "Das ist eine mittlere Katastrophe", sagt Andrea Peter. Sie ist entsetzt, dass die Stadtpolitik durch die höheren Gebühren ein "Rattenschwanz" an möglichen Folgen in Kauf nehme. Ein Teil der Betroffenen könne dann keinen Job annehmen, sagt sie. Ein anderer Teil müsse aufs Amt und Hilfen beantragen, damit die Kinderbetreuung bezahlt werden kann. Die Frau fragt sich: "Was bringt das?" Inzwischen gibt es einen "Brandbrief" von Eltern. Im Sommer waren die neuen Gebühren noch einstimmig von den Stadträten durchgewinkt worden, nun soll aber doch noch etwas passieren.

