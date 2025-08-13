Icon Menü
„Werden totverwaltet“: Augsburger Gastronom wehrt sich gegen „Diskriminierung“ seines Cafés

„Werden totverwaltet“: Augsburger Gastronom wehrt sich gegen „Diskriminierung“ seines Cafés

An der Hauswand des Café Bricks dürfen laut Stadtverwaltung keine Bänke stehen. Der Geschäftsführer verweist auf andere Lokale, wo dies durchaus möglich ist.
Von Andrea Wenzel
    •
    •
    •
    Marcus Weinrich inmitten der Außenbestuhlung des Bricks in der Maximilianstraße.
    Marcus Weinrich inmitten der Außenbestuhlung des Bricks in der Maximilianstraße. Foto: Marcus Merk

    Die zwei Bänke, die in den Fensternischen des Café Bricks in der Augsburger Maximilianstraße stehen, sind bei Gästen beliebt. An der Hauswand gelegen und entsprechend dekoriert würden sie Gemütlichkeit ausstrahlen und dem Café ein gewisses Flair verleihen, erklären zwei Frauen und prosten sich zu. Doch die Damen dürften hier eigentlich gar nicht sitzen. Richtlinien der Stadt verbieten laut Café-Inhaber Marcus Weinrich eine Bestuhlung direkt an der Hauswand. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei deshalb gegen ihn eingeleitet worden. Doch Weinrich lässt die beiden Bänke stehen. Er sieht sich gegenüber der Nachbarschaft, die ebenfalls an der Hauswand bestuhlt, ungerecht behandelt und setzt auf einen Artikel des Grundgesetzes. Was hier passiere, sei eine „Diskriminierung“ seines Cafés.

