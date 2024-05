Werkzeug und Handtasche: Polizei meldet Diebstähle aus Fahrzeugen

Diebe nehmen in Lechhausen und Oberhausen Fahrzeuge ins Visier und stehlen verschiedene Gegenstände. Der Schaden ist hoch, die Polizei Augsburg ermittelt.

Bislang Unbekannte haben über das Wochenende verschiedene Gegenstände aus Fahrzeugen im Augsburger Stadtgebiet gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich einer der Diebstähle zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, in der Soldnerstraße in Lechhausen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu einem Citroen Jumper-Transporter und nahmen mehrere Werkzeuge an sich. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Diebstähle aus Autos und Transportern: Unbekannte stehlen Werkzeug

Der Vorfall hängt möglicherweise mit einem zweiten Diebstahl zusammen, der sich in einem ähnlichen Zeitraum nach ähnlichem Muster ebenfalls in der Soldnerstraße abspielte. Nach Polizeiangaben brachen Unbekannte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, in einen Opel Combo-Transporter ein und stahlen dort ebenfalls mehrere Werkzeuge, deren Wert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt. Die Polizei hat nun jeweils Ermittlungen wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen, Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Handtaschen-Diebstahl

In einem weiteren, etwas anders gelagerten Fall in Oberhausen hat die Inspektion Augsburg 5 Ermittlungen aufgenommen. Wie es in der Mitteilung heißt, verschafften sich bislang Unbekannte am Samstag zwischen 10.30 und 12.45 Uhr Zugang zu einem Auto in der Eschenhofstraße. Sie stahlen dabei eine Handtasche samt Inhalt. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird nach Polizeiangaben derzeit noch geklärt. Auch hier wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug ermittelt, mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-2510 melden. (kmax)