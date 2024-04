Werner-Egk-Schule: Berechtigte Zweifel an der Eignung als Namensgeber

Plus Die nun bekannt werdenden Äußerungen Werner Egks über jüdische Musiker sind schockierend. Für eine kompetente Beurteilung braucht es nun eine umfassende Darstellung der Fakten.

Die Diskussion, ob die Werner-Egk-Schule umbenannt werden soll oder nicht, löste 2019 heftige Diskussionen im Augsburger Stadtteil Oberhausen und darüber hinaus aus, und es gibt wenig Anlass zu glauben, dass es 2024 anders sein wird. In der Diskussion über Umbenennungen spielen viele Aspekte eine Rolle: der Umgang mit der NS-Zeit etwa und die Frage, nach welchem Maßstab man das Handeln der damaligen Personen beurteilen soll. Es geht um Gewohnheiten und lästige Umgewöhnungen und auch um die in der Diskussion um das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach aufgeworfene Frage, ob man nach Jahrzehnten des Wegdrückens dieses Themas inzwischen zu genau hinschaut. Das Thema Erinnerungskultur ist Teil der konfliktreichen Auseinandersetzung, die die Gesellschaft gerade beherrscht.

Die Werner-Egk-Grundschule in Oberhausen soll umbenannt werden. Foto: Peter Fastl

Die jetzt bekannt gewordenen neuen Erkenntnisse zu Werner Egk sind schockierend, aber in der Breite noch zu bruchstückhaft dargestellt, damit sich auch die Öffentlichkeit eine fundierte Meinung bilden kann. Die Debatte, die nun in Augsburg zu führen sein wird, muss schnell mit Fakten unterfüttert werden, damit sie auf einer soliden und allgemein zugänglichen Basis stattfindet. Wie hat sich Egk wann wem gegenüber in welchem Kontext geäußert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen