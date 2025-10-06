Icon Menü
Werte-Union stellt OB-Kandidatin auf

Margit Kießling tritt für die rechtskonservative Kleinpartei bei der Kommunalwahl in Augsburg an. Aktuell ist sie in einer Nachbarstadt politisch aktiv.
    Margit Kießling ist Vorsitzende der Werte-Union in Augsburg und tritt als Oberbürgermeister-Kandidatin an. Foto: WerteUnion

    Die rechtskonservative Partei „Werte-Union“ hat ihre Augsburger Kreisvorsitzende Margit Kießling als OB-Kandidatin und Spitzenkandidatin für die Stadtratswahl aufgestellt. Die Nominierungen verliefen beide einstimmig, teilte die Werte-Union mit. Themen seien bezahlbarer Wohnraum, gute ärztliche Versorgung und mehr Arbeitsplätze für Augsburg. Es sei ihr ein Anliegen, sich für Augsburg einzusetzen, so Kießling. Kießling ist Juristin, gebürtige Augsburgerin und sitzt aktuell im Stadtrat in Neusäß. Sie war dort 2020 für die AfD in den Stadtrat der Augsburger Nachbarstadt gewählt worden, zwei Jahre später dann aber aus der Partei ausgetreten.

    Die Werte-Union gründete sich 2024 rund um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen und sollte nach dessen Worten zwischen Union und AfD zu verorten sein. Sie gründete sich teils aus rechtskonservativen Teilen der Union. Aktuell gibt es auf Bundesebene Streitigkeiten. Maaßen kündigte zuletzt seinen Rückzug als Vorsitzender an. (skro)

