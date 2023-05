Wertstoffhöfe in Augsburg nehmen bald keinen Restmüll mehr an

Als Folge der Streiks im öffentlichen Dienst galt in Augsburg eine Sonderregelung, Restmüll durfte zum Wertstoffhof. Nun läuft die Müllentsorgung wieder regulär.

Streiks im öffentlichen Dienst verursachten mehrere Wochen lang Probleme bei der Müllentsorgung in Augsburg. Teils blieben Tonnen länger ungeleert. Personalprobleme beim städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb verschärften die Situation. Die Stadt Augsburg reagierte auf die Beschwerden von Bürgern. Restmüll durfte ausnahmsweise auch an städtischen Wertstoff- und Servicepunkten abgegeben werden. Diese Sonderregelung geht jetzt zu Ende.

Müllabfuhr in Augsburg: Ab Dienstag läuft der reguläre Betrieb

Wie die Stadt Augsburg informiert, endet die Abgabe am Pfingst-Wochenende. Streikbedingte Rückstände seien mittlerweile aufgearbeitet, so die Stadt. Daher ist die letzte Abgabe von Restmüll am Samstag, 27. Mai möglich. Am Pfingstmontag ruht der Betrieb. Ab Dienstag, 30. Mai, gelten wieder die üblichen Touren bei der Müllentsorgung. (möh)

Lesen Sie dazu auch