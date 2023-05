Wettbewerb: Augsburger Medizinstudierende suchen Blutspender

Medizinstudierende der Uni wollen möglichst viele Augsburgerinnen und Augsburger zum Blutspenden bewegen. Die Kampagne läuft bis Anfang Juni und soll einem Problem entgegenwirken.

Unter dem Motto "Medisspendenblut" rufen Medizinstudierende in ganz Deutschland zum Blutspenden auf. In einem Wettbewerb wird verglichen, welche Medizinfakultät innerhalb eines Monats die meisten Teilnahmen verzeichnen kann. Erstmals nehmen auch Studierende der Universität Augsburg an der Aktion teil. Die Medizinstudentin Ciara Mathe will mit ihrer Fakultät nicht nur den ersten Platz erreichen, sondern vielmehr ein Statement setzen: "Wir möchten daran erinnern, dass Blutspenden superwichtig ist und keinen großen Aufwand bedeutet", sagt die 23-Jährige.

Bei den Anlaufstellen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), am Universitätsklinikum sowie am Haema Plasmaspendezentrum beim Rathausplatz liegen die Formulare des Wettbewerbes aus. Jede Person, die Vollblut, Plasma oder Thrombozyten spendet und das Anmeldeformular ausfüllt, bringt der Augsburger Medizinfakultät einen Punkt ein. Mathe erzählt, dass der Wettbewerb bisher sehr gut laufe und ihre Fakultät auch nächstes Jahr wieder dabei sein werde. Allein in den ersten beiden Wochen habe ihr Team durch die Plasmaspenden bei Haema 192 Punkte erreichen können.

Im Sommer wird weniger Blut gespendet

"Jedes Jahr herrscht im Sommer eine Blutknappheit", sagt die angehende Ärztin. Viele Spenderinnen und Spender hätten im Sommer mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und fielen dadurch aus. Durch den Wettbewerb wollen die Studierenden auf den Mangel an Blutkonserven aufmerksam machen und die Menschen aktiv zum Spenden bewegen. Wie der Blutspendedienst des BRK auf Anfrage berichtet, ist der Rückgang der Blutspenden bereits spürbar. "Mit den ersten Tagen, an denen das Wetter besser wurde, haben wir in Bayern einen Rückgang am Spendenaufkommen festgestellt", berichtet Pressesprecher Christian Kohl. In den Pfingstferien werde ein weiterer Rückgang erwartet.

Dank des Projekts "Medisspendenblut" habe man bei vielen Anlaufstellen des BRK einen Zulauf an Blutspenderinnen und Blutspendern registriert. "Auch in Augsburg haben wir gemerkt, dass wegen der Kampagne Zahlreiche da waren", so Kohl. Bis zum Freitag, 2. Juni, können die Spenden am BRK, am Universitätsklinikum und am Haema Plasmaspendezentrum für die Universität Augsburg gewertet werden. Ciara Mathe und ihre Mitstudierenden hoffen noch auf viele weitere Teilnahmen aus Augsburg. Egal, ob Jung oder Alt, jede Spende sei wichtig.