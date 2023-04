Wie wird das Wetter in Augsburg zum Plärrer-Endspurt?

Nach dem kommenden Wochenende ist Schluss: Der Augsburger Osterplärrer 2023 geht zum Endspurt über. Doch spielt das Wetter mit? Ein Überblick.

Der Endspurt des Osterplärrers 2023 steht an. Am Sonntag, 23. April, schließt der Augsburger Plärrer seine Tore. Zumindest bis zum Sommer. Am letzten Wochenende strömen traditionell noch einmal große Menschenmasse auf das Gelände des größten Volksfests in Schwaben. Bislang hielt sich der Andrang an manchen Tagen allerdings in Grenzen, was wohl vor allem an den niedrigen Temperaturen und zahlreichen Niederschlägen lag. Fragt sich, wie das Wetter zum Plärrer-Abschluss wird. Hier finden Sie einen Überblick.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 5°C, nachmittags 8°C und abends 6°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Augsburg: Wetter zum Abschluss beim Osterplärrer 2023

Am Donnerstag deutet noch wenig auf ein freundliches Wetter am letzten Wochenende des Augsburger Osterplärrers 2023 hin. Der Himmel über Augsburg ist von einer grauen Wolkendecke bedeckt. Im Laufe des Tages kommen immer wieder Regenschauer herunter. Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf bei sieben bis acht Grad.

Rechtzeitig zum Wochenende wird das Wetter in Augsburg dann aber wieder deutlich freundlicher. Am Freitag soll es laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trocken bleiben. Außerdem ziehen die Temperaturen deutlich an – und es kommen plötzlich doch wieder Frühlingsgefühle auf. Spitzenwerte sollen bei 16 Grad liegen.

Am Samstag setzt sich der Trend fort. Auf dem Augsburger Osterplärrer wird es viele Sonnenstunden bei bis zu 21 Grad geben. Regen ist nicht zu erwarten. Ideales Plärrer-Wetter also. Zum Abschluss könnte dieses die Besucherinnen und Besucher dann wieder etwas im Stich lassen. Zwar ist von bis zu 16 Grad auszugehen, allerdings sind auch Regenschauer angesagt.

Wetter in Augsburg aktuell: So werden die letzten Plärrer-Tage

Freitag, 21.04.2023: trocken bei Temperaturen bis zu 16 Grad

Samstag, 22.04.2023: sonnig und warm, Spitzentemperaturen rund um 21 Grad

Sonntag, 23.04.2023: Temperaturen bis zu 16 Grad, vereinzelte Regenschauer

