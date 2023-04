Wann kommt endlich der Frühling nach Augsburg?

Bei dem wechselhaften Wetter der vergangenen Woche stellt sich die Frage, wann es endlich Frühling wird in Augsburg. Die Antwort ist leider etwas ernüchternd.

Viele warten seit Wochen sehnsüchtig auf den Frühling. Ein Blick auf die Wettervorhersage für das kommende Wochenende macht Hoffnung. Doch diese wird schnell wieder getrübt. Das Wetter beleibt wahrscheinlich bis zum Monatsende ein Auf und Ab, wie Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom WetterKontor auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Doch die gute Nachricht zuerst: Am Freitag und Samstag wird es deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen. Am Freitag steigt die Temperatur auf bis zu 17, am Samstag sogar auf 21 Grad. Dabei bleibt es meist trocken. Nur vereinzelte Schauer und am Samstag vereinzelte Gewitter sind möglich.

Wetter in Augsburg: Am Dienstag könnte es schneien

Das war es dann aber auch schon wieder mit dem frühlingshaften Wetter. Bereits am Sonntag sinkt die Temperatur wieder auf 16 Grad. Dabei wird es wieder wechselhaft. Der Trend geht auch in der kommenden Woche weiter. Der kälteste Tag wird wohl der Dienstag mit 11 Grad. Vor allem nachts wird es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kalt. Empfindliche Pflanzen sollte man deshalb besser noch nicht im Freien stehen lassen. Auch Schneeschauer will der Meteorologe in der Region Augsburg nicht komplett ausschließen. Wenn es nochmal weiß werden könnte, dann wohl am Dienstag.

Das lange Wochenende vor dem 1. Mai könnte laut Schmidt allerdings frühlingshaft werden. "Eventuell wird es deutlich wärmer", wagt er eine vorsichtige Prognose. Erst ab Anfang Mai könnte es konstant wärmer werden. Dann könnte warme Luft aus Spanien nach Deutschland kommen. Doch bis zum Monatsende ist ein richtiger Frühlingsdurchbruch nicht in Sicht.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

April in Augsburg bisher 3 Grad kälter als Durchschnitt

Verglichen mit den vergangenen Jahren ist der April heuer bislang 3 Grad kälter. Zudem schien seltener die Sonne und es gab viel Niederschlag. Die Monate Januar bis März waren hingegen wärmer als in den Vorjahren – der Januar um 3 Grad und der Februar und der März um 1,5 Grad.

