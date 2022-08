Wetterdienst warnt vor Dauerregen im Stadtgebiet Augsburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Augsburg. Es könnte zu Überflutungen kommen, die Feuerwehr rechnet aber mit keinen größeren Einsätzen.

Es hat gewaltig abgekühlt in Augsburg. 19 Grad sind für Freitag als Höchsttemperatur angekündigt. Hinzu kommt Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat aus diesem Grund eine Unwetterwarnung für das Stadtgebiet Augsburg ausgesprochen. Erwartet werden demnach 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter.

Regen heute: Wetterdienst spricht für Augsburg Unwetterwarnung aus

Grund für die Warnung sei der ergiebige Dauerregen - für große Teile von Bayern gibt es solche Unwetterwarnungen. Mögliche Gefahren seien, dass es an kleinen Bächen zu Hochwasser komme. Auf den Straßen muss mit einzelnen Überflutungen gerechnet werden, heißt es weiter. Betroffen sind davon nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit in erster Linie Unterführungen.

Dauerregen ist für die nächsten Stunden in Augsburg angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Foto: Michael Hörmann

Am Freitagvormittag tröpfelte es allerdings noch. Mittags setzte dann aber bereits heftiger Regen ein. Ein Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr teilte auf Anfrage mit, dass wegen des Regens zunächst mit keinen größeren Einsätzen zu rechnen sei. Man müsse aber abwarten, wie sich die Lage im Lauf des Tages entwickle.

Feuerwehr unbesorgt, Geschäft in Innenstadt reagiert

In der Augsburger Innenstadt war wohl auch wegen des Wetters vergleichsweise wenig los. Ein Geschäft in der Annastraße hatte auf den Wetterumschwung umgehend reagiert. Regenschirme wurden in einem Ständer vor dem Geschäft zum Kauf angeboten. (mit kmax)