Augsburg

vor 26 Min.

Wichtige Personalie geklärt: Die Hessing-Klinik findet einen neuen Leiter

In der Hessing-Klinik dreht sich das Personalkarussell weiter. Nicht nur ein neuer Leiter ist gefunden.

Plus In der Augsburger Hessing-Klinik haben zuletzt Kündigungen für eine gewisse Unruhe gesorgt. Nun aber stellt sich das Haus personell neu auf – nicht nur an der Spitze.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Aufsehen hat es zuletzt um die Augsburger Hessing-Klinik gegeben. Erst wurde einem Mediziner in leitender Position fristlos gekündigt, dann haben sowohl der Klinikleiter Thilo Bausback als auch die Chefärztin der Geriatrischen Rehabilitation, Ruth Herkommer, ihren Weggang bekannt gegeben. Die Stimmung im Krankenhaus, so hieß es in den vergangenen Monaten hinter vorgehaltener Hand, sei schlecht. Nun sind wichtige Personalfragen geklärt. Die Hessing-Kliniken erhalten im kommenden Jahr eine neue Leitung. Und nicht nur das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen