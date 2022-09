Augsburg

vor 47 Min.

Wichtige Personalie geklärt: Klaus Markstaller wird neuer Uniklinik-Chef

Plus Klaus Markstaller wird neuer Ärztlicher Direktor am Uniklinikum Augsburg. Er führt damit eines der größten Krankenhäuser in Deutschland – mit großen Herausforderungen.

Von Max Kramer

Rund drei Monate ist es her, da gab das bayerische Wissenschaftsministerium den Abschied von Michael Beyer als Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Augsburg (UKA) bekannt. Schon damals hieß es, die Verhandlungen mit einem konkreten Nachfolger liefen bereits. Eine externe Lösung für mindestens fünf Jahre sollte es sein, das Wunschprofil gemäß Stellenausschreibung: Führungserfahrung in der "Leitung einer größeren Organisationseinheit in der Hochschulmedizin" sowie "Erfahrung im Umgang mit Partnern im Gesundheitswesen und in der Wissenschaft". Nun ist klar, wer die Stelle ausfüllen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen