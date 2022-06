Wie an der Antiheldenakademie aus Humor-Azubis echte Clowns werden

Superhelden beherrschen die Kinoleinwand. Im wahren Leben braucht es mehr Antihelden, findet Markus Sedelmaier. Deshalb hat er in Augsburg eine Schule für Clowns gegründet.

„Es gibt zu wenig Clowns in der Welt“, findet Regina Huber. „Gerade in ernsten Situationen und traurigen Momenten“, ergänzt sie. Um das zu ändern, will sie selbst einer werden. In der „Antiheldenakademie“ ist Clown ein ernstzunehmender Ausbildungsberuf. Bis ihre Stimme ihr einen Strich durch die Rechnung machte, sang Regina Huber 40 Jahre lang im Chor des Augsburger Staatstheaters. Nun möchte sie die Ausbildung zum Clown als Handwerkszeug nutzen, um Menschen trösten zu können und Spannungen aus dem Alltag zu nehmen.

Die „Antiheldenakademie“ in Augsburg wurde 2017 gegründet

Huber ist eine von 13 Humor-Azubis, die derzeit in Augsburg eine Grundausbildung zum Clown absolvieren. Acht Monate lang kommen die Teilnehmer an einem Wochenende pro Monat zusammen, um die hohe Kunst zu erlernen, andere zum Lachen zu bringen – und im Idealfall auch sich selbst. Markus Sedelmaier, zusammen mit Miriam Brenner und This Zoog einer der Coaches der Schule für Clowns, erklärt den Namen der 2017 gegründeten „Antiheldenakademie“: Zum einen könne man die Akademie mit „AHA“ abkürzen. „Für viele, die zu uns kommen, stellt sich ein Aha-Effekt ein“, weiß Markus Sedelmaier. Zudem sei in seinen Augen ein Antiheld auch ein Synonym für den Clown. „Denn der darf im Gegensatz zum Superhelden auch scheitern.“

40 Jahre lang sang Regina Huber im Chor des Staatstheaters Augsburg. Nun will sie Clown werden. Foto: Michael Eichhammer

Am Ende der Ausbildung wirkt nicht nur ein Zertifikat, welches die Clown-Fertigkeiten bestätigt. Am 27. November findet auch eine Werkschau statt. „Auf die Bühne zu bringen, woran wir gearbeitet haben, ist für die Teilnehmer das Highlight“, erklärt Clown-Lehrer Markus Sedelmaier. Bis dahin gilt es allerdings, noch einige Clown-Fähigkeiten spielerisch zu erlernen. Die Teilnehmer machen Gruppenübungen in Sachen Spaß-Improvisation. Mal gilt es, das Gegenüber in einer Fantasiesprache zu begrüßen, mal sollen die Teilnehmer eine spontane Geschichte erzählen – ohne Worte, nur mit den Händen. Eine andere Aufgabe: Das Gegenteil tun von dem, was man sagt – beispielsweise nach links hüpfen während man lautstark behauptet, dass man nach rechts springen würde. Im Anschluss berichten die Clown-Schüler, wie sie sich selbst bei den Übungen gefühlt haben und was sie bei sich und den anderen gut oder verbesserungswürdig finden. Manchmal ist die Komik auch nicht ganz freiwillig: Beispielsweise, wenn amüsante Koordinationsschwierigkeiten bei dem Übungsspiel auftreten, bei dem manche die Rolle des VIP übernehmen, andere die Paparazzi mimen und die übrigen als Bodyguards agieren sollen.

Die Gründe für die Ausbildung zum Clown sind sehr unterschiedlich

Aus welchen Gründen die Teilnehmer Clowns werden wollen, lässt sich nicht pauschal beantworten. „Manche wollen es für ihren Beruf einsetzen, anderen ist im Alltag der Humor entgangen und sie wünschen sich, das spielerische Kind wiederzuerwecken“, plaudert Markus Sedelmaier aus dem Nähkästchen. „Es sind Menschen dabei, die in einer Krise stecken und auf der Suche nach einem neuen Sinn für ihr Dasein wären, ebenso wie Therapeuten, Ärzte und Schauspieler, welche das Clowneske in ihrer Arbeit integrieren wollen“, so Sedelmaier, „bis zu den Großeltern, die Spaß für ihre Enkel machen wollen.“

Markus Sedelmaier leitet die "Antiheldenakademie", in der man sich zum Clown ausbilden lassen kann. Foto: Michael Eichhammer

Die Zielgruppe sei bunt gemischt, sowohl was das Alter angeht als auch die Berufe. Frauen seien deutlich mehr vertreten als Männer. Das sieht man auch am Samstag: Martin Eppler ist – neben dem Trainer – der einzige männliche Clown beim Seminar an diesem Tag. „Für mich ist Clownerie eine sehr ernste Sache und eine Kunst, die gelernt sein will“, erklärt er. Neben seinem Hauptberuf als IT-Sicherheitsexperte arbeitet er seit acht Jahren als Ballonkünstler auf Geburtstagen, Stadtfesten und in Freizeitparks. Die Clown-Ausbildung empfindet er als Ergänzung zur Ballonkunst. Beiden sei gemeinsam, dass man mit diesem Werkzeug alles ohne Worte erzählen könne.

Schauspielerin Sabrina Dietel hat ein großes Vorbild

Schauspielerin Sabrina Dietel, bekannt aus der Fernsehserie „Dahoam is dahoam“, ist eine der Schülerin in der Schule für Clowns. Sie erhofft sich von der Ausbildung Impulse für ihr eigenes Bühnenstück. Inspiriert zur Clown-Ausbildung fühlte sie sich von ihrem großen Vorbild: Max Giermann (aktuell im Kinofilm „Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt“, „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime) hat ebenfalls ein Clown-Diplom gemacht, weiß die Schauspielerin.

Kinderärztin Susanne Wawatschek sagt, in ihrem Beruf bleibe oft wenig Zeit für Intuition. Das will sie durch die Ausbildung zur Clownin ändern. Foto: Michael Eichhammer

Susanne Wawatschek ist Kinderärztin. Die Schule für Clowns besucht sie in erster Linie für sich selbst: „In meinem Beruf ist man oft verkopft und strukturiert, da bleibt wenig Platz für Intuition oder Spiel“, berichtet sie. Zudem kann sie sich vorstellen, ihre neu erworbenen Fertigkeiten auch im beruflichen Bereich einzusetzen – beispielsweise, um ihren jungen Patienten die Angst vor einer Spritze zu nehmen. Die größte Überraschung für die Spaß-Schülerin: „Dass ich meinen Kopf ausschalten und spontan sein kann, sobald ich die rote Nase aufsetze.“

Genau diesen Aha-Effekt will Clown-Lehrer Markus Sedelmaier zu Tage fördern. Er ist überzeugt, dass in allen Menschen ein Anteil Clown steckt. „Im Sinne von kindlich zu spielen, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, auf Dinge zugehen“, erklärt er. Spätestens ab dem Schulalter würden Menschen allerdings ihr Scheitern nicht mehr zeigen, so Sedelmaier. „Das verdrängt unsere Leichtigkeit und das, was uns ausmacht“, sagt der Humor-Coach. „Das versuchen wir, als Clowns wieder zu wecken.“