Wie Augsburg zur „Schwammstadt“ werden soll

>> Die Kanalisation dient im Wesentlichen nur noch dem Schmutzwasser aus den Haushalten. << - Da gibt es dann eine neue Spülgebühr? Im Ernst, wie wirkt sich das Konzept auf die Kostenbelastung der Bürger aus?

Als der Begriff der "Schwammstadt" noch nicht in aller Munde war, habe ich als Technischer Leiter der Hochschule Augsburg mit dem Staalichen Bauamt zusammen dieses Prinzip bereits vor vielen Jahren bei der Hochschule für beide Standorte verwirklicht. Seit ca. 30 Jahren wird an der Hochschule das gesamte Oberflächenwasser (Dächer, Straßen, sonstige befestigte Flächen) über Rigolen versickert und nicht mehr in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet. Dies passierte alles ohne medienwirksame Begleitung!

