Wie Augsburg zur „Schwammstadt“ werden soll

Die Straßen im Lechhauser „Puppenkistenviertel“ nahe der Stätzlinger Straße sehen ein wenig anders aus als in anderen Augsburger Neubaugebieten: Statt der üblichen Gullys am Straßenrand, die das Regenwasser in die Kanalisation ableiten, münden die Rinnsteine in künstlich angelegte Gräben zwischen Gehweg und Straße. Dort versickert das Regenwasser ins Grundwasser oder verdunstet. Das hört sich unspektakulär an, doch letztlich geht es um einen grundlegenden anderen Umgang mit Regenwasser in Augsburg und die künftige Planung ganzer Wohnquartiere. Denn Regen wird angesichts des Klimawandels künftig wohl ungleicher verteilt fallen - mal gibt es in wochenlanger Dürre und Hitze zu wenig, dann bei Starkregenereignissen schlagartig große Mengen.
Augsburg
Als der Begriff der "Schwammstadt" noch nicht in aller Munde war, habe ich als Technischer Leiter der Hochschule Augsburg mit dem Staalichen Bauamt zusammen dieses Prinzip bereits vor vielen Jahren bei der Hochschule für beide Standorte verwirklicht. Seit ca. 30 Jahren wird an der Hochschule das gesamte Oberflächenwasser (Dächer, Straßen, sonstige befestigte Flächen) über Rigolen versickert und nicht mehr in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet. Dies passierte alles ohne medienwirksame Begleitung!
>> Die Kanalisation dient im Wesentlichen nur noch dem Schmutzwasser aus den Haushalten. << - Da gibt es dann eine neue Spülgebühr? Im Ernst, wie wirkt sich das Konzept auf die Kostenbelastung der Bürger aus?
