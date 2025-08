Wie Augsburg zur „Schwammstadt“ werden soll

Die Straßen im Lechhauser „Puppenkistenviertel“ nahe der Stätzlinger Straße sehen ein wenig anders aus als in anderen Augsburger Neubaugebieten: Statt der üblichen Gullys am Straßenrand, die das Regenwasser in die Kanalisation ableiten, münden die Rinnsteine in künstlich angelegte Gräben zwischen Gehweg und Straße. Dort versickert das Regenwasser ins Grundwasser oder verdunstet. Das hört sich unspektakulär an, doch letztlich geht es um einen grundlegenden anderen Umgang mit Regenwasser in Augsburg und die künftige Planung ganzer Wohnquartiere. Denn Regen wird angesichts des Klimawandels künftig wohl ungleicher verteilt fallen - mal gibt es in wochenlanger Dürre und Hitze zu wenig, dann bei Starkregenereignissen schlagartig große Mengen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regenwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis