Augsburg

11:00 Uhr

Wie Augsburger Freunde afrikanischen Kindern eine Perspektive geben

Plus Die Augsburgerin Angelina Root gründete 2013 mit ihrem Hilfsverein "Tandeka" ein Waisenhaus in Sambia. Seitdem hat sich vor Ort einiges getan.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Es sei ihr Herzenswunsch gewesen, Kindern zu helfen, damals mit Anfang 20, erzählt Angelina Root. Ihr guter Freund Agrippa Phiri – gebürtiger Sambier – habe ihr von einem Waisenhaus erzählt, das er gemeinsam mit seiner Frau in Afrika gegründet hatte. Das habe sie sich vor Ort angesehen. "Ich war gerührt", sagt Root heute. Als die Augsburgerin zurückkam, gründete sie den Verein "Tandeka" – ins Deutsche übersetzt "Es ist einfach, dich zu lieben". Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen. In der sambischen Stadt Livingstone hat sich ein Selbstversorgerdorf entwickelt – durch das Engagement von Augsburger Freunden.

"Wir sind zwölf Mitstreiter", sagt Root, die neben ihrem ehrenamtlichen Engagement als Unternehmensberaterin arbeitet. Sie stünden hinter der Realisierung des Selbstversorgerdorfs "Kwathu", auf Deutsch "Zuhause". Den Augsburgern gehe es vor allem darum, das Leben der Kinder in Livingstone zu verbessern, erklärt Root. Insgesamt lebten in der Stadt im Süden Sambias rund 54.000 Kinder. In den letzten Jahren konnten zahlreiche Pläne vor Ort realisiert werden: zunächst das Waisenhaus, später eine Schule und eine Klinik, in der beispielsweise die Erstversorgung für Neugeborene gewährleistet werde. Finanziert werde der Verein über langjährige Spender sowie Patenschaften, sagt die Augsburgerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen