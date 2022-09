Immer wieder fallen Bäume um – so werden sie in Augsburg kontrolliert

Plus Viele Augsburger zieht es in der Freizeit ins städtische Grün. Zuletzt sind mehrere große Bäume umgefallen. Haben die Kontrolleure die Lage noch im Griff?

An der Kahnfahrt ist innerhalb von fünf Wochen der dritte Baum umgefallen. Einmal soll es ein plötzlicher Bruch infolge der extremen Trockenheit gewesen sein. Was war diesmal die Ursache?