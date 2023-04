Augsburg

Wie das Unternehmen Hosokawa Alpine aus einer kleinen Werkstatt entstand

Plus Die Firma Hosokawa Alpine sieht auch nach 125 Jahren großes Potenzial am Standort Augsburg. Die Alpen schlagen sich im Firmennamen nieder.

Von Michael Hörmann

Die Anfänge im Jahr 1898 waren bescheiden. Der ausgebildete Eisendreher Otto Holzhäuer begann in einer kleinen Werkstatt in Augsburg mit der Produktion von Fischbeinstreckmaschinen. Die Produktionsstätte steht seit 1900 im Stadtteil Göggingen. Heute sitzt in der Peter-Dörfler-Straße ein international agierendes Unternehmen, dessen Mutter der japanische Hosokawa-Konzern ist. Vor Ort in Augsburg feiert die Hosokawa Alpine AG in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Vorstandsvorsitzender Antonio Fernández sagt: "Wir blicken stolz auf unsere lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte mit hoher Innovationsfähigkeit zurück." Das Unternehmen stehe seit jeher für Kompetenz im Maschinen- und Anlagenbau und sei Entwickler und Pionier vieler Technologien.

Augsburg ist Stammsitz der Firma Hosokawa Alpine

Hosokawa Alpine ist in den zurückliegenden Jahren mit neuen Niederlassungen und Geschäftsbereichen beständig gewachsen ist. Am Stammsitz Augsburg und an der Niederlassung Leingarten (Baden-Württemberg) beschäftigt das Unternehmen rund 840 Mitarbeiter. Dazu kommen mehrere Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Gefeiert wird das Jubiläum unter anderem mit einem Familienfest im Sommer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

