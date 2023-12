Augsburg

vor 32 Min.

Wie die Debatte um die Abgabe zweier Paviane aus dem Zoo eskalierte

Plus Der Augsburger Zoo übermittelte zwei Paviane an ein Forschungszentrum. Seitdem steht die Direktorin unter Beschuss – und hat die Unterstützung der Stadt verloren.

Von Jonas Klimm

Die Abgabe zweier Paviane aus dem Augsburger Zoo an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen sorgt für heftige Diskussionen. Nach scharfer Kritik vor allem in sozialen Medien attackiert nun auch die Stadt Augsburg Zoodirektorin Barbara Jantschke. Wie konnte es so weit kommen?

Im November hatte der Augsburger Zoo mitgeteilt, dass er zwei seiner Paviane an die Göttinger Forschungseinrichtung abgegeben habe. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass es in der 55-köpfigen Gruppe der Mantelpaviane durch die Zunahme an geschlechtsreifen männlichen Tiere zuletzt immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sei. "Als nun das DPZ in Göttingen gefragt hatte, ob wir zwei männliche Affen abgeben können, wurde dies realisiert", hieß es in einer Erklärung des Zoos. Wichtig zu betonen war Direktorin Jantschke, dass man sich bei der Übermittlung der Affen schriftlich habe versichern lassen, dass die zwei Paviane ausschließlich zur Zeugung von Nachwuchs und nicht für Tierversuche herangezogen würden. Zudem sei die Abgabe der Affen kostenfrei erfolgt, so Jantschke.

