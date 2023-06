Augsburg

vor 16 Min.

Wie der Augsburger Benjamin Gnahm vom Hacker zum Unternehmer wurde

Plus Als Jugendlicher "crackte" Benjamin Gnahm aus Augsburg illegal Software und gehörte zur Hacker-Elite. Heute hilft er Firmen, sich vor Hackerangriffen zu schützen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Wenn man auf der Dachterrasse von Benjamin Gnahms Büro steht, sieht man den Hotelturm, das Bismarckviertel, Schienen und Wohnhäuser. Es ist ein hübscher Ausblick auf Augsburg von dem modernen Gebäude aus, das direkt am Hauptbahnhof liegt, einem Coworking-Space, also einem Arbeitsplatz, der von verschiedenen Unternehmen und Berufsgruppen für befristete Zeit genutzt wird. Gnahm braucht für seine Arbeit nicht viel, vor allem aber eines: einen Computer. Der Berufsweg des Augsburgers, der einst als Hacker begann, ist ungewöhnlich. Doch wer den heute 43-Jährigen trifft, spricht mit einem Mann, der mit sich im Reinen ist.

Heute ist Benjamin Gnahm ein Unternehmer, vorgezeichnet war dieser Weg allerdings nicht, wie er erzählt. In der Schule, sagt Gnahm, sei er weder besonders beliebt noch allzu erfolgreich gewesen, eher im Gegenteil. "Ich war da einfach schlecht." Und ein Einzelgängertyp. Mit Ach und Krach schaffte er das Fachabitur, sein Interesse galt in dieser Zeit aber ohnehin schon länger etwas anderem. Als seine Familie in seiner Kindheit einen Computer anschaffte, betrat Gnahm eine Welt, die ihn nicht mehr loslassen sollte; eine Welt, in der er Freunde, Anerkennung und letztlich beruflichen Erfolg fand. Viele junge Menschen verbringen einen Großteil ihrer Freizeit vor dem Computer, Benjamin Gnahm allerdings muss sich selbst schon als Kind erstaunliche Fähigkeiten beigebracht haben. Er wurde bereits in jungen Jahren zu einem Menschen, der Software crackte, die eigentlich geschützten Programme so manipulierte, dass sie vervielfältigt werden konnten. Als er das erste Computerspiel crackte, war er vielleicht 14, sagt er heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen