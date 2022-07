Augsburg

06:30 Uhr

Wie der Traditions-Maschinenbauer Washtec die Zukunft plant

Plus Klassischer Maschinenbau allein reicht oft nicht mehr, um erfolgreich zu sein. Die Firma Washtec setzt deshalb auf Zukunftsthemen und hat volle Auftragsbücher.

Von Andrea Wenzel

Viele türkisfarbene Fähnchen leuchten auf einer schwarzen Weltkarte auf - zu sehen auf einem großen Monitor im Showroom des Augsburger Waschanlagen-Herstellers Washtec. Die Fähnchen markieren die rund 40.000 Waschanlagen, die Washtec in mehr als 80 Ländern im Einsatz hat. Mit einem Klick auf sie lässt sich sehen, wo die Anlage steht, ob sie gerade in Betrieb ist oder ob eine Störung vorliegt. Auch andere Daten werden erhoben. Zwar sind noch nicht alle Anlagen an dieses System angeschlossen, aber es werden immer mehr. Die Digitalisierung des Traditionsmaschinenbauers, der vielen Augsburgerinnen und Augsburgern noch als Kleindienst und für den Bau der weltweit ersten Autowaschanlage bekannt ist, ist in den letzten drei Jahren stark vorangetrieben worden. Dazu steht die Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda - und auch die Konzernstrukturen sind seit 2019 deutlich verändert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen