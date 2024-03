Wie der Fachkräftemangel Augsburgs Wirtschaft lähmt

Plus Der Personalmangel macht vor keiner Branche halt. Während Firmen und Gewerkschaften um Lösungen ringen, setzt die Arbeitsagentur Augsburg eine Möglichkeit erfolgreich um.

Susanne Dichtl-Krachenfels und ihr Unternehmen trifft der Personalmangel derzeit hart. Zwölf offene Stellen hätte sie zu besetzen, einen Kunden kann sie derzeit gar nicht beliefern, weil niemand die Ware produzieren könne, erzählt sie. Neues Personal für die beiden Dichtl-Cafés in Augsburg zu finden, werde immer schwieriger. Eine Entwicklung, die nicht neu ist und immer mehr Betriebe umtreibt. Während Wirtschaftskammern mehr Zuzug und Gewerkschaften höhere Löhne fordern, um bestimmte Jobs wieder attraktiver zu machen, sieht die Chefin der Augsburger Agentur für Arbeit noch einen anderen Hebel, den Unternehmen nutzen könnten.

134 Tage dauerte es 2023 in Augsburg im Schnitt, bis ein Unternehmen eine freie Stelle nachbesetzen konnte. 2009 waren es gerade einmal 62 Tage. In manchen Fällen hat das auch konkrete Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger - beispielsweise weil es noch immer dauert, einen Handwerker zu bekommen, der Antrag beim Amt liegen bleibt oder der Lieblings-Imbiss auf dem Stadtmarkt wegen Personalmangels geschlossen hat.