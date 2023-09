Wie die 101-jährige Margareta Fischer Trickbetrüger aufs Kreuz legte

Manche Betrüger haben sich an Margareta Fischer die Zähne ausgebissen. Doch dann wurde es der 101-jährigen Augsburgerin zu bunt. Ein Besuch bei der alten Dame.

Enkeltrick-Betrüger haben es am Telefon nicht leicht mit Margareta Fischer. Die 101-Jährige schenkt den skrupellosen Kriminellen richtig ein. "Ich empfehle ihnen, geben Sie das, was sie da machen, auf. Sonst landen sie im Gefängnis", hat Fischer schon mal einem dringlichst geraten. Oder: "Lassen Sie das bleiben. Sie werden davon nicht profitieren." Vergangenes Jahr aber, als der hochbetagten Augsburgerin am Telefon erneut eine unglaubliche Lügengeschichte aufgetischt wurde, wurde es der Seniorin zu bunt. Dieses Mal spielte sie das Spiel mit und half damit der Polizei bei der Überführung eines Täters. Dafür hat sie unlängst der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann mit einer Medaille ausgezeichnet. Der Besuch bei der alten Dame, die darüber hinaus bemerkenswert ist.

Margareta Fischer öffnet die Tür. Die 101-Jährige hat sich schick gemacht, trägt eine Bluse, bestickt mit Steinchen, dazu eine Kette um den Hals. Sie bittet an den Esstisch, auf ihrem Stuhl liegt ein dickes Kissen. "Wissen Sie", erklärt sie, als sie darauf Platz nimmt, "ich werde immer kleiner. Ich brauche das Kissen. Aber so ist es halt." Die gebürtige Augsburgerin ist eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch bei Kriminellen nicht. Einige Enkeltrick-Anrufe habe sie bereits erlebt. Beim fünften Mal, im September 2022, habe sie sich gesagt: "Das lasse ich mir nicht mehr gefallen."

Die 101-jährige Augsburgerin ist beim Anruf ohnehin schon erzürnt

Als das Telefon an jenem Tag klingelt, ist Margareta Fischer ohnehin schon auf 180. "Ich hatte vorher erst gelesen, dass ein Mann um einen großen Geldbetrag gebracht wurde. Das hat mich richtig wütend gemacht. Deshalb dachte ich, so leicht lasse ich euch dieses Mal nicht davonkommen." Die Lügen-Masche am Telefon ist schnell erzählt.

Die Anruferin gibt sich als Fischers Enkelin aus, sagt, sie habe eine rote Ampel übersehen und eine Frau totgefahren. Eine vermeintliche Polizistin übernimmt das Gespräch und erklärt der Seniorin, sie müsse 40.000 Euro Kaution für ihre Enkelin zahlen. Tatsächlich hat Fischer eine Enkelin, "aber mir war sofort klar, dass es sich um Betrug handelte." Ein Mann kommt für die weitere Abwicklung ins Spiel. Er erkundigt sich, ob die Augsburgerin denn Goldbarren habe oder Goldmark - das sei auch in Ordnung. Fischer wendet nun den "Oma-Trick" der anderen Art an: nämlich den der Hinhaltetaktik.

Bei der Verleihung der Courage-Medaille durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte Margareta Fischer ihren Rollator dabei. Als sie einen Kriminellen in die Falle laufen ließ, hatte sie das Hilfsgerät vor Aufregung vergessen. Foto: Matthias Balk/bayerisches Staatsministerium Des Innern, für Sport und Integration

Goldbarren habe sie nicht, aber tatsächlich Goldmark aus früheren Zeiten, gaukelt sie dem Anrufer vor. Die seien aber irgendwo im Keller verstaut, sie müsse sie erst suchen. Der Unbekannte räumt der Seniorin Zeit ein. Margareta Fischer nutzt sie, um ihre direkten Nachbarn mit ins Boot zu holen - ein junges Pärchen, mit dem sie sich gut verstehe. Die Nachbarn informieren nicht nur die Polizei, sie helfen der Seniorin, die Täter aufs Kreuz zu legen.

Lesen Sie dazu auch

Am Esstisch lässt sich das Trio Lügengeschichten einfallen, um die Täter weiter hinzuhalten. Fischer schafft es drei Stunden lang, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Das liegt an ihrer beruflichen Erfahrung - aber dazu später mehr. Das Trio kommuniziert nur schriftlich über Zettel, die Kriminellen dürfen nichts merken. Als Margareta Fischer für die Geldübergabe das Haus verlassen soll, packen die Nachbarn ihr Klorollen in den Beutel, prall gefüllt soll er aussehen. Wie nervös sie denn war, als sie vor die Haustür trat?

So wird man nicht zum Opfer: Tipps der Polizei 1 / 4 Zurück Vorwärts Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



"Ich hatte keine Angst", sagt die resolute Dame. "Ich verließ mich vollkommen auf die Polizei." Etwas aufgeregt muss sie doch gewesen sein. Denn Fischer vergisst, ihren Rollator mitzunehmen. "Etwas unsicher war ich schon auf den Beinen", meint die 101-Jährige. Aber dann sei alles schnell gegangen. Als ein Mann mit langem Mantel auf sie zukommt und anspricht, greifen laut ihren Schilderungen zwei Zivilbeamte sofort zu und bringen den 33-Jährigen zu Boden.

Margareta Fischer erklärt, warum sie so alt wurde

"An sich tat er mir leid", meint die Seniorin heute. "Als Abholer ist er ja nur das letzte Glied in einer Kette." Margareta Fischer hat sich längst aus dem Telefonbuch austragen lassen. Ein Polizist habe ihr erklärt, dass die Täter gezielt ihre Opfer aussuchten, indem sie nach alten Vornamen schauten, die nicht mehr gängig sind, und nach kurzen Telefonnummern. Dennoch habe sie erst kürzlich wieder einen Betrugsanruf erhalten. Man muss fast gar nicht mehr erwähnen, dass die Seniorin auch diese Anruferin "langgemacht" hat. Fischer, die vor über hundert Jahren in Augsburg geboren wurde und Rechts der Wertach aufwuchs, kann man eben nichts vormachen. Die Seniorin, die einst als junge Frau als Säuglingsschwester im Säuglingsheim in der Kapellenstraße in Oberhausen gearbeitet hat, erklärt, warum sie so fit ist.

Er ist stolz auf seine rüstige Mutter: Wolfgang Fischer. Foto: Peter Fastl

Es ist der Kontakt zu den Menschen und das Interesse am Leben. Die Augsburgerin, die mithilfe einer Lupe Zeitung liest und im Fernsehen politische Talkshows schaut, war in vielen Ehrenämtern tätig. Sie arbeitete über 40 Jahre lang in der Klinikseelsorge, engagierte sich 30 Jahre lang bei der Telefonseelsorge, leitete einen Altenclub. Nach wie vor ist Fischer beim katholischen Frauenbund. Die 101-Jährige schätzt den regen Kontakt zu Jüngeren. "Von den Gleichaltrigen ist sowieso niemand mehr da." Ihr Ehemann verstarb vor 28 Jahren. Margareta Fischer lebt immer noch alleine in ihrer Wohnung.

"Alles geht ganz langsam", sagt sie, "nichts geht mehr schnell." Ein "Essen auf Rädern" lehnt sie ab. "Dann könnte ich meinen Tag nicht mehr so ausrichten, wie ich will." Manchmal bringen ihr Nachbarn oder ihr 75-jähriger Sohn etwas vorbei, "oder ich koche mir Suppe oder einen Grießbrei." Kleinere Einkäufe erledigt sie selbst, ansonsten sei ihr Sohn Wolfgang eine große Hilfe. Einmal im Monat kämen Menschen aus dem Wohnviertel zu ihr nach Hause und berichten der Augsburgerin, was sie auf dem Herzen haben. Fischer ist dafür bekannt, umsichtig zu sein, ein offenes Ohr und gute Ratschläge zu haben. Das sollten inzwischen selbst Trickbetrüger wissen.