Augsburg

vor 24 Min.

Wie die Augsburger Stadtverwaltung ihr Online-Angebot ausbaut

Plus Seit diesem Jahr müssten alle Verwaltungsdienstleistungen digital angeboten werden. Das klappt in Augsburg zwar noch nicht, aber dennoch besser als andernorts.

Von Stefan Krog

Die Beantragung einer Geburtsurkunde, Auskunft zu Fundsachen, Anmeldung einer Mülltonne und seit 1. Januar auch das Stellen eines Bauantrags: Die Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Augsburg verlagern sich weiter ins Internet. So überstieg die Zahl der Melderegisterauskünfte via Internet 2021 die Zahl der analogen Auskünfte (die Statistiken für 2022 werden noch erstellt). Bei der Reservierung von Wunschkennzeichen liegen digitale und analoge Anträge zahlenmäßig inzwischen fast gleichauf. Man liege gemeinsam mit den Städten München und Nürnberg, mit denen bei der Ämterdigitalisierung zusammengearbeitet wird, auf den Spitzenplätzen in Bayern, so Personal- und IT-Referent Frank Pintsch ( CSU). Gleichwohl gelingt es selbst den drei Großstädten nicht, alle Verwaltungsdienstleistungen, wie vom Onlinezugangsgesetz gefordert, ab 2023 elektronisch anzubieten. Dazu zählt etwa die Beantragung von Personalausweisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

