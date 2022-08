Augsburg

06:17 Uhr

Wie die Uni gegen sexuelle Belästigung auf dem Campus vorgeht

Plus Mit einem neuen Beratungsangebot sollen Studentinnen und Studenten der Universität Augsburg besser als bisher vor sexualisierten Übergriffen geschützt werden.

Von Eva Maria Knab

Der frühere amerikanische Pop-Superstar R. Kelly ist nur einer von vielen Fällen, die zuletzt bekannt wurden. Der Musiker wurde in einem Missbrauchsprozess zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Er ist ein besonders krasses Beispiel. Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Übergriffe auf junge Frauen sorgen gerade im Film- und Showbusiness häufig für Schlagzeilen. Im Zuge der MeToo-Debatte rückt das Thema Sexismus aber auch in der Arbeitswelt und im Wissenschaftsbetrieb stärker in den Fokus. An der Universität Augsburg reagiert man mit einem besonderen Angebot. Es soll insbesondere eine Gruppe auf dem Campus besser schützen.

