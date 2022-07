Wie die Zirbelnuss ins Augsburger Stadtwappen gelangte

Plus Die Römer brachten den Pinienzapfen einst nach Augsburg. Wie er dort zu einem lokalen Erkennungszeichen wurde - und wo man die Zirbelnuss überall finden kann.

Das Wappen und das Siegel der Stadt Augsburg werden von einer Zirbelnuss bestimmt, die Verdienstmedaille ebenso. Die Zirbelnuss ist Augsburgs Erkennungszeichen. Sie ist als winzige Punze ein weltweites Warenzeichen und der Herkunftsnachweis auf historischen Gold- und Silberwaren. Die eingeschlagene Mini-Zirbelnuss kennzeichnet Kunstwerke als "Made in Augsburg". Gepunzt wurden von Zunftmeistern nur geprüfte Erzeugnisse der Gold- und Silberschmiede. Die Punze garantierte die Qualität in Augsburg verarbeiteter Edelmetalle.