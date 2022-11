Augsburg

vor 16 Min.

Wie ein Augsburger als Zauberkünstler in Berlin Karriere macht

Plus Die Karriere von Max Olbrich als Magier begann mit einem Unfall. Danach kamen viele Erfolge und ein Tiefpunkt. Nun startet er mit seinen ungewöhnlichen Tricks neu durch.

Von Eva Maria Knab

Weiße Kaninchen aus dem Hut zaubern oder auf unerklärliche Weise verknotete Tücher lösen – das ist nicht sein Ding. Die klassischen Zaubertricks hat Max Olbrich hinter sich gelassen. Als Zauberkünstler ist er anders unterwegs. Psychologisch inspirierte Magie spielt in seinen Shows eine wichtige Rolle. Damit will der gebürtige Augsburger, der heute in Berlin lebt, demnächst wieder durch Deutschland touren – und einen Rückschlag hinter sich lassen.

