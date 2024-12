Wie ein Augsburger Gedankenleser vor 100 Jahren die USA verzauberte

„Obwohl sein Tun nichts weniger als ein Wunder ist, forscht und studiert er laufend, um seine Kräfte zur Perfektion zu bringen.“ Mit diesen salbungsvollen Worten wurde im Februar 1929 in der US-amerikanischen Magierzeitschrift „The Linkin Ring“ ein Augsburger bedacht: Josef Vogt – mit Künstlernamen Axel Hellstrom. Acht Jahre zuvor hatte Vogt deutschen Boden verlassen, um seine Begabung, das Gedankenlesen, in den USA zu präsentieren. Rasch wurde er zum Star. Selbst der weltberühmte Entfesselungskünstler Harry Houdini soll ihn bewundert haben. Seine Geschichte begann als einfacher Junge in Augsburg-Oberhausen.

