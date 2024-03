Augsburg

Wie ein Augsburger Start-up die Meere von Plastikmüll befreien will

Plus Gründer Dominik Karl hat sich zum Ziel gesetzt, Plastikmüll zu reduzieren – an Stränden, die tausende Kilometer vom Standort Augsburg entfernt liegen. Wieso?

Von Sarah Buchenberger

Türkisblaues Wasser, weißer Sandstrand, schier endlose Weite – und da liegt sie, die Cola-Flasche aus Plastik. Irgendwer hat sie weggeworfen, ohne darüber nachzudenken, was mit ihr passiert. Kunststoff braucht Jahrhunderte, um sich zu zersetzen, die Überbleibsel schaden Tieren und Umwelt. Doch es gibt Menschen, die dieses Problem angehen – auch fernab von Stränden, mitten in Augsburg. Und hier kommt das Start-up Oceanmata ins Spiel. Ein Produkt, für das ein Kilo Plastik aufgesammelt wurde: Das ist das Prinzip hinter Oceanmata.

Auf Bali sammelt es Kunststoff und recycelt ihn noch vor Ort. Dominik Karl, Gründer des Unternehmens, ist nach eigenen Angaben begeisterter Surfer, weshalb es ihn immer wieder in den asiatischen Raum verschlug. Dabei sei ihm aufgefallen, so erzählt der 27-Jährige, dass nicht nur an den Stränden sehr viel Müll herumliege. "Nach dem Surfen habe ich immer wieder etwas davon mitgenommen, aber im Vergleich zu den Massen, die dort ankommen, war das nichts", sagt er. So entstand dann die Idee, ein Produkt zu entwickeln, das jeder braucht, jedoch auch nachhaltig und recycelbar ist. Damit, sagt Karl, könne jeder etwas beisteuern zum Beseitigen des Plastikmülls – gleichzeitig könnten mit dem Erlös Projekte finanziert werden, die Müll in der Umwelt reduzieren sollen.

