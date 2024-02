Augsburg

Wie ein Ex-FCA-Profi Augsburg einen neuen E-Scooter-Anbieter bescherte

Plus Während sich ein großer E-Scooter-Anbieter aus Augsburg zurückzieht, ist "Hopp" neu auf dem Markt. Das hat vor allem mit einem Mann zu tun. Was das Konzept ist.

Irgendwann Ende vergangenen Jahres standen sie einfach da, ohne große Ankündigungen. Seit November 2023 sind E-Scooter mit dem Label "Hopp" in Augsburg zu sehen. Das fiel entweder nicht weiter auf, weil die E-Scooter sich äußerlich kaum von den Modellen anderer Anbieter unterscheiden. Oder weil die Roller wegen eines technischen Problems lange offline waren. Jetzt aber sollen sie ins Rollen kommen – am ersten und bislang einzigen Standort des Anbieters in Deutschland. Und hier kommt ein ehemaliger Stürmer des FC Augsburg ins Spiel.

Momentan hat "Hopp" in Augsburg 100 E-Scooter im Einsatz. "Wir wollen die Stadt nicht überschwemmen und überheblich werden", sagt Thorsteinn Magnusson, Geschäftsführer der E-Scooter-Sparte des isländischen Familienunternehmens. Derzeit sind die Fahrzeuge vor allem noch im Stadtzentrum zu sehen. Allerdings werde man, sagt Magnusson, im Lauf des Februars das Einsatzgebiet wechseln, "da wir der Meinung sind, dass die Innenstadt von Augsburg bereits über ausreichend Roller verfügt." Ziel sei, "dass Menschen in Gebieten, in denen es nur begrenzten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, Roller nutzen können, um zum Beispiel Straßenbahnen oder Züge zu erreichen." Entsprechend werde man auf andere Stadtteile expandieren. Noch im Februar wolle man etwa "näher an der Universität tätig werden".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

