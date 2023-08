Augsburg

Wie ein junger Mann den AfD-Politiker Jurca in der Nacht des Angriffs erlebte

Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca soll am vergangenen Samstagmorgen in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen von bislang Unbekannten verprügelt worden sein.

Plus Zum Angriff auf Andreas Jurca ist vieles noch offen. Nun erzählt ein Mann, der den Augsburger AfD-Politiker wenige Stunden vor der Tat traf – in auffälligem Zustand.

Es ist ein träger Nachmittag in Oberhausen, sengende Hitze hat sich über den Stadtteil im Norden Augsburgs gelegt. Auch im südlichen Teil der Schönbacher Straße rührt sich nicht viel. Ein Mann sucht im Sperrmüll nach Altmetall, eine junge Frau geht im Schatten der Bäume, Kinder toben auf einem Spielplatz. Wer sich in dieser Szenerie umhört zu einem Fall, der sich hier am vergangenen Wochenende ereignet haben soll, der stößt vor allem auf fragende Gesichter. Hier soll am frühen Samstagmorgen ein AfD-Politiker niedergeschlagen worden sein? Viele haben nichts davon gehört, manche nur indirekt. Und dann tritt ein Mann auf die Schönbachstraße, der behauptet, Andreas Jurca begegnet zu sein – nur wenige Stunden vor der Tat.

Viele Fragen zu dem, was in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags in der Schönbachstraße geschah, sind noch offen. Kriminalpolizei und Staatsschutz befassen sich mit dem Fall, die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Grundlage der Vorwürfe, die im Raum stehen, sind insbesondere Schilderungen von AfD-Politiker Andreas Jurca, der bei der anstehenden Landtagswahl kandidiert. Er betätigte am Samstag um 5 Uhr morgens den Notruf, nachdem er nach eigener Aussage angegriffen worden war. Bilder, die offenbar nach der Tat entstanden, zeigen Jurca mit fast symmetrisch zugeschwollenen Augen, Schrammen und blauen Flecken am ganzen Körper. Wie kam es zu diesen Verletzungen?

