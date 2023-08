"Wie ein Tritt gegen's Knie": Ärger um Entlohnung für Künstler beim Denkmaltag

Viele Denkmäler öffnen am 10. September in Augsburg wieder ihre Tore. Beim Programm versucht die Stadt in diesem Jahr zu sparen. Das sorgt im Vorfeld für Unmut.

Unter dem Motto "Talent Monument" öffnen sich in Augsburg am 10. September wieder zahlreiche bedeutende Bauten in Augsburg zum Tag des offenen Denkmals für die Besucher. Dass die Stadt in diesem Jahr erwartet, dass die Beiträge dazu ehrenamtlich geleistet werden, sorgt jedoch im Vorfeld für Unverständnis.

Seit 2016 gestaltet die Künstlerin Yvonne Schlosser am Tag des offenen Denkmals das Familienprogramm an der Barfüßerkirche. Die ersten Jahre sei das von der Stadt immer honoriert worden, wenn auch nicht besonders großzügig, wie Schlosser sagt. Im Jahr 2021 habe sich der bürokratische Aufwand dann verschärft. "Da sollte ich mich plötzlich rechtfertigen, wie viele Leute eigentlich da waren und dokumentieren, was ich da gemacht habe." 2022 habe es dann geheißen, sie müsse im Vorfeld einen Kostenvoranschlag schicken.

Schlosser sagt, sie habe 25 Euro für die Stunde veranschlagt und sich dabei an dem orientiert, was die Kunstvermittler in den Museen beim Ferienprogramm bekommen. Aus ihrer Sicht sei der Betrag nicht zu hoch gegriffen. Stattdessen habe sie Gerhard Huber von der Denkmalschutzbehörde angerufen. "Er hat gesagt, man habe gehofft, dass die Leute sich eher runterhandeln, weil das Budget so schmal ist." Wie ein "Tritt gegen's Knie" habe sich das für sie angefühlt, so die 43-Jährige. Und gezeigt, wie niedrig die Wertschätzung für Künstler und ihre Arbeit bei der Stadt sei.

Die Stadt sagt, sie habe im Frühjahr schriftlich informiert

Noch dicker sei es dann in diesem Jahr gekommen. Yvonne Schlosser hatte das Konzept für ihr Familienprogramm bei der Barfüßerkirche schon lange fertiggestellt und es war bereits ins Programm aufgenommen. Da habe sie Anfang August erfahren, dass die Stadt in diesem Jahr davon ausgeht, dass alle, die am 10. September beim Denkmaltag aktiv sind, das unentgeltlich tun. Angeblich habe es dazu eine E-Mail von der Stadt an das Team der Barfüßerkirche gegeben. Doch an eine solche Mail, sagt Yvonne Schlosser, könne sich dort keiner erinnern. Das bestätigt auch Simone Lackner-Becker vom Kirchenvorstand. Auch sie findet es schade, wie die Stadt in diesem Fall mit Künstlern umgeht. "Ich begleite das seit mehreren Jahren und es kommen viele Familien an diesem Tag explizit deswegen zu uns."

Viele Kunstwerke sind beim Kinderprogramm von Yvonne Schlosser im Rahmen des Denkmaltags in den vergangenen Jahren enstanden. Darunter auch dieses. Foto: Yvonne Schlosser

Von der Stadt heißt es, die Projektpartner seien im Mai schriftlich darüber informiert worden, dass seitens der Stadt Augsburg für den Denkmaltag keine Honorare bzw. Aufwandsentschädigungen mehr übernommen werden können. Auch die Kirchengemeinde der Barfüßerkirche habe man angeschrieben. Von der „Neuregelung“ seien in diesem Jahr zwei Programmgestalter betroffen. 2021 hätten noch drei Personen eine Aufwandsentschädigung erhalten. "Alle anderen haben schon bisher ehrenamtlich mitgemacht." Nur durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Bürgerinnen und Bürger, so die Stadt, sei es auch in diesem Jahr wieder gelungen, ein tolles Programm für den Tag des offenen Denkmals zusammenzustellen, für das die Stadt ein Budget von 6000 Euro eingeplant hat.

Kirchengemeinde übernimmt nun das Honorar selbst

Die Kirchengemeinde der Barfüßerkirche hat sich nach der Absage durch die Stadt in diesem Jahr dazu entschlossen, die 300 Euro Honorar für Yvonne Schlosser aus eigener Tasche zu zahlen. Unter ihrer Anleitung sollen am 10. September Upcycling-Kunstwerke aus alten Textilien, Plastik oder Metall entstehen. Ob es das Angebot 2024 noch geben wird, ist aber unklar.