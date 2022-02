Wie eine Augsburger Familie heimlich für den freien Rathausplatz kämpfte

Plus Nach dem Krieg sollte der Rathausplatz wieder bebaut werden. Bürger protestierten. Eine ehemalige Augsburgerin löst das Rätsel einer nächtlichen Aktion vor über 60 Jahren.

Ute Gandow weiß noch genau, wie sie als Kind daheim am großen Küchentisch saß und mit ihrer Mutter, der Oma und den Geschwistern Plakate anfertigte. Mit Pinsel und Wasserfarben schrieben sie auf die rund hundert Pappschilder Parolen, wie "Augsburger! Rettet Euren freien Ludwigsplatz". Ludwigsplatz, so hieß einst der Platz vor dem Augsburger Rathaus. Heute ist es kaum vorstellbar, dass dort mal die Börse und ein Häuserkomplex standen. Doch im Krieg wurden auch die beiden Gebäude zerbombt, der Platz sollte jedoch erneut bebaut werden. Allerdings hatte die Stadtregierung nicht mit den aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern gerechnet. Und auch nicht mit der Familie von Ute Gandow, die jetzt – anlässlich eines besonderen Datums – ein Geheimnis verrät.