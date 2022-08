Wie eine Augsburger Professorin zum Fotomodel wurde

Claudia Meitinger wurde für eine Werbekampagne der bayerischen Hochschulen ausgesucht. Ein Job, der es in sich hat.

Claudia Meitinger interessiert sich für Dinge, die man landläufig eher Männern zuordnet: Elektronik und Maschinen. Die Augsburger Professorin hat nicht nur Grips und ist deutschlandweit eine der besten in ihrem Fach. Sie sieht auch gut aus. So kam sie zu einem Job als Model für eine spezielle Werbekampagne.

"Für mich war es eine interessante Erfahrung", sagt Meitinger. Als Fotomodell ist sie vorher noch nie vor einer Kamera gestanden. Dabei wirkt sie mit ihrer lockigen Mähne und einem lässigen Intellektuellen-Chic jung und attraktiv. Dass Claudia Meitinger nun ausgesucht wurde, um bei einer bayernweiten Werbekampagne mitzumachen, hat einen besonderen Grund. Er hängt mit ihrem Beruf zusammen.

Nachwuchs bei Professoren ist jetzt besonders gesucht

Die bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) stehen gerade vor einem enormen Entwicklungsschub. Der Freistaat schafft über das Milliarden-Programm Hightech Agenda allein an den HAWs aktuell 1200 Stellen, darunter rund 550 neue Professuren in verschiedenen Studienbereichen von der Pflege bis zur Künstlichen Intelligenz. Eine Herausforderung ist, in kurzer Zeit genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Die Hochschulen haben deshalb zusammen mit einer Kreativagentur einen Werbefeldzug gestartet. Motto: "Machen Sie mehr aus ihrem Dr. , werden Sie Prof."

An dieser Stelle kommt Claudia Meitinger ins Spiel. Die Augsburgerin ist eine von 23 Professorinnen und Professoren in Bayern, die sich als "Rollen-Modell" in die Kampagne einbringen. Sie soll Begeisterung für den Beruf der Hochschullehrkraft und für ihr Fach wecken, insbesondere bei der jungen Generation. Das ist der Augsburgerin schon vorher gelungen. Die Professorin für Elektrotechnik, Mechatronik und Industrielle Sicherheit gilt deutschlandweit als eine der Besten in der Lehre. Im vergangenen Jahr war Meitinger beim bundesweiten Wettbewerb der Unicum-Stiftung als "Professor des Jahres" ausgezeichnet worden.

Als Ingenieurin für junge Frauen sichtbar sein

In ihren Vorlesungen vermittelt sie wissenschaftliche Stoffe so, dass Studierende auch Spaß an der Sache haben und einen Bezug zum realen Leben finden. So wurde etwa ein Kartenspieler-Roboter entwickelt. Meitinger sagt: "Als Professorin gestalte ich Zukunft." Besonders wichtig sei ihr, als Ingenieurin für junge Frauen sichtbar zu sein. In diesem Fachbereich seien Wissenschaftlerinnen immer noch in der Minderheit. Dabei könnten Frauen an diesem Beruf große Freude haben.

Um Nachwuchskräfte zu motivieren, macht die Professorin nun als ein Gesicht der Hochschule Augsburg selbst mit Werbung. Beim Fotoshooting im Labor sei sie schon erstaunt gewesen, wie viel Arbeit professionelle Aufnahmen machen, erzählt sie. "Ich glaube, den Job als Fotomodell würde ich auf Dauer nicht machen wollen." Hat sie Rückmeldungen bekommen? Ein paar Kollegen hätten sich schon bei ihr gemeldet und gesagt: "Gut, dass du dabei bist."