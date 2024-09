Wie eine Baugemeinschaft für gleichbleibende Mieten sorgen will

Maria, 35, ihr Mann und ihr kleiner Sohn stehen auf der nassen Brache an der Ernst-Lossa-Straße auf dem Pferseer Sherdian-Areal. Hier soll einmal das Haus stehen, in das sie zu elft einziehen wollen. Es ist symbolische Grundsteinlegung. Die Bauinitiative Sherlo, in deren Verein die kleine Familie und ihre Freunde Mitglied sind, legt mit einem spannenden Vorhaben jetzt sichtbar los: drei Häuser, nichtkommerziell finanziert, dauerhaft gesicherte Mieten als gemeinschaftlicher Gegenentwurf zu privatwirtschaftlichen Wohnungsbau.

Stefanie Schoene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis