Augsburg

vor 21 Min.

Wie Fahnder Steuerbetrügern in Asia-Restaurants auf die Schliche kamen

Plus Die Chefs eines Asia-Lokals in Augsburg sollen mit spezieller Software enorme Summen Steuern hinterzogen haben. Bundesweit nutzten Restaurantbetreiber die Betrugs-Software.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Das Computer-Programm hatte einen eindeutigen Zweck. Es ließ, wie bei einem Zaubertrick, Dinge einfach verschwinden. Nur dass diese Dinge Rechnungen waren, die mit wenigen Mausklicks aus den Buchhaltungen von Restaurants verschwanden - das ist aber kein Zaubertrick, sondern kriminell. Die Firma aus Gelsenkirchen, die das Manipulationssystem entwickelt hatte und verkaufte, hatte Hunderte Kunden in Deutschland – darunter auch in der Region Augsburg. Am Amtsgericht läuft inzwischen ein Prozess gegen Verantwortliche eines Asia-Restaurants in der Stadt, die auch mithilfe des Programms Steuern in großem Stil hinterzogen haben sollen. Sie sind nicht die einzigen hier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen