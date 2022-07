Wie geht es mit dem Fugger-Musical "Herz aus Gold" weiter?

Das Fugger-Musical "Herz aus Gold" wird am Freitag zum letzten Mal aufgeführt. Was das Staatstheater Augsburg mit dem Stück künftig plant.

Wenn Sänger Chris Murray als Jakob Fugger verkleidet auf der Freilichtbühne steht und im Brustton der Überzeugung sagt: "Ich bin Augschburger", allein dann ist ihm die Sympathie des Publikums gewiss. Nach der Premiere 2018 wird das Fugger-Musical "Herz aus Gold" derzeit zum zweiten Mal in Augsburg aufgeführt. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kommt das Stück, das extra für die Fuggerstadt geschrieben und inszeniert wurde, erneut gut an. Während den Aufführungen gibt es lang anhaltenden Applaus, danach stehende Ovationen. Diesen Freitag wird das Stück ein letztes Mal gezeigt. Und dann?

Noch habe man sich nicht final entschieden, wie es künftig mit der Geschichte um Jakob Fugger weitergehen soll, sagt der Intendant des Augsburger Staatstheaters André Bücker. Allerdings, eine klare Tendenz gibt es. "Wir hatten uns schon 2018 den Turnus gesetzt, Herz aus Gold alle zwei Jahre am Roten Tor zu zeigen", sagt Bücker. Doch dann grätschte Corona dazwischen. Nach wie vor sieht er das Fugger-Stück auch als Chance für die Stadt Augsburg, weitere Touristen anzuziehen. "So ein Musical hat nicht jede große Stadt. Das ist wirklich etwas Besonderes. Ich merke das auch an den Reaktionen." Den ursprünglich geplanten Zwei-Jahres-Rhythmus werde man sich nach Saisonabschluss genauer anschauen. Bei der Regio Augsburg würde man einen regelmäßigen Turnus begrüßen.

Götz Beck findet "Herz aus Gold" für Augsburgs Tourismus spannend

Von so einem Stück profitiere eine Stadt vor allem, wenn es über Jahre gezeigt werde, sagt Tourismusdirektor Götz Beck und nennt als Beispiel die Seebühne in Bregenz. "Das Zauberwort ist Kontinuität. Nur dann können sich Reiseveranstalter darauf einstellen." Er halte "Herz aus Gold" für "touristisch spannend" und registriere, wie positiv es angenommen werde. Was für ein Kraftakt eine zusätzliche Produktion auf der Freilichtbühne bedeutet, hat man allerdings beim Augsburger Staatstheater gemerkt.

Chris Murray singt und spielt den Jakob Fugger. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Die Freilichtbühnen-Saison wurde zwei Wochen früher als üblich gestartet, um neben der diesjährigen Produktion "Kiss me Kate" eben auch Jakob Fugger den großen Auftritt zu gewähren. "Zwei Stücke auf der Freilichtbühne bedeuten einen unglaublichen Aufwand, allein was Ton- und Beleuchtungstechnik und das Bühnenbild angeht," berichtet Bücker. Auch für die Musiker und Darsteller sei die Herausforderung groß. Wie auch im Premierenjahr 2018 begeistert wieder Musicaldarsteller und Opernsänger Chris Murray in der Hauptrolle. "Der Fugger gehört zu Chris, der Chris gehört zum Fugger", findet André Bücker. Im Moment könne er sich keinen anderen in dieser Rolle vorstellen. Für eine nächste Aufführung werde man Murray lange im Voraus anfragen. Der Künstler mit amerikanischen Wurzeln sagt selbst, er habe die Rolle und das Augsburger Publikum längst ins Herz geschlossen. "Herz aus Gold ist ein ganz großes Stück und einzigartig für Augsburg. Ich bin immer bereit hierherzukommen", meint der 57-jährige Murray. Bei der diesjährigen Aufführung gibt es im Übrigen eine kleine, aber beeindruckende Neuerung im Stück.

Dieses Jahr fährt der Kaiser beim Augsburger Musical "Herz aus Gold" in der Kutsche vor. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Statt die Bühne zu betreten, darf der Darsteller des Kaiser Maximilian in einer Pferdekutsche vorfahren. "Einem Kaiser wollten wir einen angemesseneren Auftritt gönnen", meint Intendant Bücker schmunzelnd. Pferdebesitzer und Kutscher Rudolf Erdle aus Dinkelscherben war schon des Öfteren mit seinen Pferden bei Aufführungen auf der Freilichtbühne dabei. Ein wiederkehrendes Stück bietet die Möglichkeit, Dinge zu verändern. "Mit Komponist Stephan Kanyar, merkt Bücker an, habe man einen lebenden Künstler, der sogar noch ein bis zwei neue Nummern für das Musical kreieren könnte. Jakob Fugger als "Augschburger" - der bleibt natürlich.