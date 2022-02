Augsburg

vor 16 Min.

Wie geht es mit der Wohnbebauung am alten Bahnareal weiter?

Das alte Bahnareal südlich des Bahnparks im Augsburger Stadtteil Hochfeld liegt schon lange brach. Jetzt tritt ein neuer Projektentwickler an.

Plus Ein neuer Projektentwickler tritt auf den Plan. Öffentlich schweigt das Unternehmen noch zu seinen Plänen am Bahnareal im Hochfeld. Doch hinter den Kulissen gab es einen Vorstoß.

Von Eva-Maria Knab

Die Grundstücke südlich des historischen Bahnparks im Hochfeld sind durch einige Hände gegangen. Nun tritt ein neues großes Immobilienunternehmen an, das auf dem innerstädtischen Gelände bauen will. Es ist die Gerchgroup mit Sitz in Düsseldorf. Offenbar gibt es dort erste Überlegungen, wie das städtebaulich schwierige Areal entwickelt werden könnte. Nach Informationen unserer Redaktion gab es Gespräche mit der städtischen Bauverwaltung, die kontrovers verlaufen sein sollen. Wie geht es jetzt weiter?

