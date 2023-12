Augsburg

18:00 Uhr

Wie geht es mit Galeria Karstadt in Augsburg weiter?

Plus Die Filiale wird im Zuge eines Insolvenzplans neu strukturiert. Doch die Insolvenz der Mutter Signa bringt die Pläne für einen Erhalt des Warenhauses erneut ins Wanken.

Von Andrea Wenzel

Im März dieses Jahres war die Erleichterung in Augsburg groß, denn damals wurde bekannt: Die Galeria Karstadt-Filiale in der Bürgermeister-Fischer-Straße bleibt und steht nicht auf der Streichliste im Zuge eines Insolvenzverfahrens der Warenhauskette. Doch die Freude währte nicht lange. Ende November folgte die nächste Hiobsbotschaft: Nun ist der Mutterkonzern, die österreichische Signa-Holding, insolvent. Signa besteht aus einem komplexen Firmengeflecht mit Hunderten Einzelfirmen. Dazu zählt auch Galeria Karstadt Kaufhof. Stellt sich die Frage, welche Folgen das für den Standort Augsburg hat und wie der Immobilieneigentümer reagiert, der bereits im Zuge der Neuausrichtung aus dem Frühjahr die Flächen neu strukturiert?

Die Immobilie in der Bürgermeister-Fischer-Straße gehört dem Augsburger Immobilienentwickler Solidas Immobilien und Grundbesitz GmbH. Um Karstadt zu halten, wurden im Rahmen der Verhandlungen des Insolvenzverfahrens im Frühjahr neue Vereinbarungen und ein neuer Mietvertrag geschlossen. Unter anderem senkte Solidas die Miete deutlich und nahm Flächen zurück. Galeria Karstadt Kaufhof gab den vierten Stock auf, der nun seitens des Immobilienentwicklers neu belegt wird. Teile der Fläche im Erdgeschoss, die lange von einem Zeitschriften- und Tabakwaren-Laden belegt war und über einen Eingang am Martin-Luther-Platz erreichbar ist, wird künftig abgetrennt, durch Solidas neu vermietet und funktioniert künftig als eigene Einheit. In die restlichen Flächen - Erdgeschoss, erster, zweiter und dritter Stock - sollte Galerie Karstadt Kaufhof investieren und sich so einen neuen Anstrich als modernes Warenhaus geben. Auf seiner Homepage hatte das Unternehmen im Frühjahr verschiedene Konzepte vorgestellt. Unter anderem war demnach denkbar, auch städtische Services in die Warenhäuser zu integrieren.

