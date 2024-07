ÖPNV in Augsburg: Wie geht es weiter bei der Linie 5?

Im Vorfeld der Stadtratsabstimmung über die geänderte Gleisführung im Westen des Augsburger Bahnhofstunnels am Donnerstag kommen aus der Bürgerschaft und der Politik Zweifel auf, was die Planänderung für die Zukunft der geplanten Linie 5 bedeutet. Wie berichtet will die Stadt, nachdem sich die zuletzt verfolgte Variante mit einer geteilten Gleisführung über Rosenau-/Pferseer Straße bzw. Hörbrotstraße in Gegenrichtung als technisch immer schwieriger herausstellte, nach mehrjährigem Planungs- und Genehmigungsverfahren überraschend eine zweigleisige Führung in der Rosenaustraße.

Stefan Krog

Augsburg

Bahnhofstunnel