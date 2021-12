Augsburg

vor 57 Min.

Wie grün ist die Augsburger CSU? So steht es um den Kurswechsel der Partei

Plus Manche in der CSU sind unglücklich über den Kurs ihrer Partei. Zu wenig Auto, zu viel Fahrrad, so die Kritik. Lassen sich die Christsozialen vom grünen Partner treiben?

Die Verkehrspolitik der schwarz-grünen Stadtregierung in Augsburg sorgt für Gesprächsstoff - und sie scheint auch in Teilen der CSU auf Widerstand zu stoßen. Eine offene Rebellion ist für den Moment zwar nicht absehbar. Doch als die Industrie- und Handelskammer neulich öffentlich ansprach, dass man die Parkgebührenerhöhung derzeit als falsches Signal sehe, beeilte sich Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) auffallend schnell, diese Sichtweise zu kontern. Die Kritik der IHK, die selbst auch die Corona-Pandemie als maßgeblichen Grund für die aktuelle Kundenzurückhaltung sieht, ist zwar eher verhalten formuliert, sie sprach aber eine Befindlichkeit an, die auch in der Partei existiert: "Es geht momentan zu viel gegen das Auto." Dieser Satz ist so oder ähnlich öfter zu hören, wenn man sich mit altgedienten CSU-lern unterhält. Ein Stück weit dürfte die Stellungnahme von Weber also auch als Signal in die eigene Partei zu verstehen sein.

