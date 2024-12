Wie gut ist der Christkindlesmarkt geschützt?

Nach den offenbar aufgedeckten Anschlagsplänen für den Augsburger Christkindlesmarkt stellt sich die Frage nach der Sicherheit. Die Stadt hatte bereits vor Jahren nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ihr Sicherheitskonzept verschärft. Seitdem stehen Barrieren und Poller rund um den Rathausplatz, auch die Polizei ist seit Jahren an stark frequentierten Abenden verstärkt präsent. Allerdings sind Lücken unvermeidbar.

Die Stadt setzt, um einen Anschlag mit einem Auto oder Lkw zu vermeiden, wie er nun angeblich geplant war, auf mobile Barrieren in der Fußgängerzone, die zu den Öffnungszeiten des Marktes soweit verengt werden, dass Autos nicht passieren können. Zudem stellen Schausteller Lieferwagen als Barriere an bestimmten Punkten quer in die Fußgängerzone.

Entlang der Front zur Maximilianstraße, die wegen ihrer Verkehrslage als verwundbarste Stelle des Marktes gilt, hat die Stadt Betonpoller aufgestellt, die durch hineingesteckte Weihnachtsbäumchen etwas aufgehübscht werden. Eine weitergehende Abriegelung an dieser Seite des Marktes - speziell im Bereich der Haltestelle - ist nicht möglich, weil der Straßenbahnverkehr ansonsten zum Erliegen käme. Nur zum Engelesspiel, bei dem die Maximilianstraße wegen der Menschenmassen vor dem Rathaus gesperrt wird, wird auch hier komplett abgeriegelt.