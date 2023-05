Wie künstliche Intelligenz den Unterricht verändern wird

Plus Übersetzungen, Aufgaben, Bewerbungsschreiben: ChatGPT formuliert sekundenschnell. Schulen in Augsburg haben die Vorzüge erkannt und binden die Technik ein.

Als Kerstin Mc Clenaghan vergangenen Herbst über Twitter von ChatGPT erfuhr, wurde die Lehrerin neugierig. Inzwischen hat sie den Chatbot, der mittels künstlicher Intelligenz (KI) mit Menschen kommunizieren kann, zu ihrer Spielwiese gemacht. Mc Clenaghan verwendet ihn täglich privat und für ihren Englischunterricht. Schnell Fragen für ein Quiz oder eine Vokabel-Übung formulieren, sind für das KI-Programm kein Problem, alles wird innerhalb von Sekunden erstellt. Für die Lehrerin ist das eine Bereicherung. Auch Bernhard Buchhorn, Ministerialbeauftragter für Realschulen in Schwaben, sieht, dass die Verwendung von KI im Schulalltag zur Entlastung von Lehrkräften und Schülern führen kann. Das Programm werde aber immer "nur einen Teil der Arbeit" ersetzen können. "Bildung braucht Beziehung", betont Buchhorn. Die Verbindung zwischen Lehrern und Schülern lasse sich dadurch nicht ersetzen - aber verändern, wie Beispiele zeigen.

Kerstin Mc Clenaghan verwendet ChatGPT immer wieder für Texte der BBC für ihren Englischunterricht an der Neusäßer Realschule. "Diese Texte sind relativ schwer", sagt sie. Für ihre Schüler habe sie diese früher deshalb selber vereinfachen müssen. Das sei aufwendig gewesen und habe "ewig gedauert". Mit ChatGPT geht es nun "rasend schnell": Die Lehrerin kopiert den entsprechenden Text ins Programm und fordert es auf, diesen an das Sprachniveau eines Schülers anzupassen. "Natürlich kann ich diesen Text dann nicht eins zu eins übernehmen. Aber es ist ein guter Text, mit dem ich weiterarbeiten kann", sagt sie. Und die KI entwickele ihr - je nach Vorgabe - auch entsprechende Übungen zum Text - Vokabel-Übungen etwa oder Multiple-Choice-Fragen. Mc Clenaghan glaubt, dass dieses Werkzeug im Bildungswesen eine "riesige Welle" schlagen wird.