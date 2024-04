Wie sich der frühe Frühling im Botanischen Garten bemerkbar macht

Außergewöhnlich früh hat Augsburg in diesem Jahr schon sommerliches Wetter erlebt. Das zeigt sich auch im Botanischen Garten. Die Leiterin gibt Garten-Tipps.

Während vergangenen April noch Schnee lag, war in diesem Jahr bereits Badewetter. Lange Perioden mit kalten Temperaturen blieben in den vergangenen Wochen aus. Daher schreitet die Entwicklung in der Pflanzenwelt schneller voran und einige Gewächse blühen früher. Dies macht sich in Augsburgs Garten schlechthin, dem botanischen Garten, besonders bemerkbar. Leiterin Christine Messineo-Gleich gibt Einblicke – und Tipps.

Welche Bäume und Blumen blühen in diesem Frühjahr früher? "Anders als letztes Jahr blühen hier jetzt schon die wildblühenden Tulpen – also solche, die nicht jedes Jahr neu gesteckt werden, sondern die über den Winter im Boden bleiben", sagt Messineo-Gleich. "Aber auch die Zierkirschbäume blühen dieses Jahr schon um diese Zeit." In den kommenden zwei bis drei Wochen könnten sich die Besucherinnen und Besucher des Botanischen Gartens auf die massenhafte Tulpenblüte freuen.

Schönes Wetter: Im Botanischen Garten Augsburg blühen bereits Tulpen

Die vergleichsweise hohen Temperaturen bringen aber auch Herausforderungen für die Arbeit im Botanischen Garten mit sich, wie Messineo-Gleich erzählt: "Sollte es noch mal einen Kälteeinbruch mit Frosttemperaturen geben, sind Zwiebelblumen und Geophyten daran angepasst. Die Magnolie wiederum verkraftet das nicht gut und blüht dann nicht mehr schön und ihre Blätter werden braun." Immerhin werde ihr Holz nicht beschädigt. Ein weiteres Problem des frühen Frühlings: Bei den Schädlingen gebe es oft eine Generation mehr im Jahr: "Der Buchsbaumzünsler beispielsweise macht statt zwei Generationen drei oder vier."

Für diesen außergewöhnlich frühen und sommerlichen Frühling hat Messineo-Gleich auch ein paar Tipps für den eigenen Balkon oder Garten. Im Balkonkasten, sagt sie, könnte man schon jetzt verschiedenes Gemüse sähen oder pflanzen wie beispielsweise Salate oder auch Radieschen. Aber auch verschiedene Kräuter könnten gepflanzt werden wie Schnittlauch, Oregano, Thymian oder Rosmarin. Für diejenigen, die einen Garten haben, sei auch gerade die richtige Zeit zur Ansaat von wärmeliebendem Gemüse wie Tomaten, Gurken oder Zucchini. Nicht so frostempfindliche Kübelpflanzen wie der Oleander zum Beispiel könnten auch rausgestellt werden. Aber dabei müsse man aufpassen und die Pflanzen langsam an das Licht gewöhnen. Sonst könne es schnell passieren, dass die Pflanzen bei übermäßiger Sonnenaussetzung braune Blätter bekämen.

Der Botanische Garten bietet Seminare für Pflanzenfreunde

Wer sich noch weiter für das Thema Gärtnern interessiert, kann eines der Garten-Praxis-Seminare des Botanischen Gartens besuchen. Am Donnerstag, 18. April, 17 Uhr, gibt es ein Seminar zum Thema "Frühblühende Stauden im Schattenbereich". Am Donnerstag, 25 April, zur selben Uhrzeit wird ein Garten-Praxis-Seminar zu "Frühblühenden Geophyten" angeboten. Dafür ist eine Anmeldung mindestens zwei Tage im Voraus unter 0821 324-6038 oder an der Kasse des Botanischen Gartens erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, nur der Eintritt in den Botanischen Garten muss bezahlt werden.