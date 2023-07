Augsburg

Wie sich der Klimawandel auf Augsburgs Trinkwasserversorgung auswirkt

Der Wasserspeicher im Wasserwerk am Lochbach an der Dürrenastheide.

Plus Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser wird in Teilen Bayerns zunehmend zum Problem. Warum Augsburg in einer außergewöhnlichen Lage ist.

Das Wasser ist so klar, dass man im Licht der Scheinwerfer kaum erkennt, wie hoch es in der riesigen Halle steht. Lediglich die Färbung der Betonsäulen gibt einen Hinweis darauf, wo der Wasserspiegel verläuft. Die zwei Becken im Wasserwerk am Lochbach in Augsburg fassen jeweils vier Millionen Liter Trinkwasser. Die Speicher dienen als Puffer, weil der Bedarf im Trinkwassernetz im Tagesverlauf schwankt – doch ohne ständigen Nachschub aus den Brunnen im benachbarten Stadtwald wären die Becken im Nu leer.

Die Wasserversorgung ist in manchen Landstrichen Bayerns, wo die Grundwasserstände in Trockenphasen deutlich fallen, absehbar ein Problem. "Augsburg ist da in einer glücklichen Lage", sagt Franz Otillinger, Geschäftsführer der Wassersparte der Stadtwerke. Außergewöhnliche Änderungen im Grundwasserspiegel habe man auch im vergangenen Trockenjahr im Trinkwasserschutzgebiet kaum festgestellt. Otillinger zieht an einer Messstelle neben dem Lochbachwasserwerk eine Messvorrichtung aus einem Rohr. Schon in gut zweieinhalb Metern Tiefe beginnt dort das Grundwasser.

